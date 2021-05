Projeto Guri em Adamantina oferece vaga de emprego para auxiliar de polo

O Projeto Guri de Adamantina tem oportunidade de emprego aberta para auxiliar de polo. Podem concorrer a vaga homens maiores de 18 anos e pessoas com deficiência.

Dentre as principais atividades executadas pelo profissional estão: auxiliar nas atividades do polo, garantindo a infraestrutura, bem como o suporte administrativo; preparar salas de aula; auxiliar nas demandas de funcionamento do polo; auxiliar o coordenador de polo e o educador musical em assuntos organizacionais na área administrativa e artístico-pedagógica; transportar, montar, organizar e desmontar salas de aula e palcos para as aulas e os ensaios do polo e, ainda, acompanhar grupos musicais do polo em apresentações e eventos.

A faixa salarial oferecida é de R$512,24 por mês em uma jornada de 11 horas por semana. Além disso, é oferecido: vale transporte, assistência médica, convênio com o Sesc, seguro de vida e convênio com farmácia.

Os interessados na vaga devem entrar em contato com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Os currículos devem ser encaminhados para [email protected] e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-5124.