Prefeitura de Adamantina apresenta avaliação das metas fiscais

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Finanças, realizou na manhã de hoje (25), no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre.

Na oportunidade, foi apresentado que até 30 de abril de 2021, foi arrecadado pelo município e pela UniFAI 35% do montante previsto para 2021 que equivale a R$73.256.642,95. A arrecadação total prevista para 2021 é de R$207.669.090,00.

A receita total prevista da Prefeitura de Adamantina é de R$130.223.990,00, a receita arrecadada no primeiro quadrimestre é de R$46.178.479,05 e a despesa liquidada é de R$40.230.941,62 que gerou R$5.947.537,43 de resultado líquido.

As despesas do município e pela UniFAI foram com pessoal e encargos sociais, despesas correntes, investimentos, amortização de dívida e orçamentos correntes intraorçamentárias. Do total destinado à educação, já foi aplicado 23,40% e na saúde 20%, 5% a maior.