Adolescente é apreendido por tráfico de drogas pela Polícia Militar de Adamantina

Durante patrulhamento ostensivo preventivo pelo Jardim Brasil, a equipe da Polícia Militar de Adamantina avistou o adolescente em frente a um bar, embaixo da cobertura.

Tendo em vista denúncias que o adolescente estaria realizando a venda de drogas, foi realizada a aproximação para que pudesse ser feita a abordagem.



O adolescente ao perceber que seria abordado, correu para o interior do bar e tentou pegar algo que estava no bolso da bermuda, porém, foi acompanhado pela equipe policial.

Na busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda no qual ele havia tentado retirar algo, dois invólucros em plástico com uma substância esverdeada com odor e característica de maconha e 12 invólucros em papel alumínio com uma substância esbranquiçada aparentando ser crack.

Indagado, ele confirmou que realizava o tráfico e que adquiriu as drogas na cidade de Osvaldo Cruz. Ele ainda informou que estava vendendo a porção de maconha no valor de R$ 10 e a porção de crack por R$ 50.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão por tráfico de drogas., ficando o adolescente a disposição da justiça. As drogas foram apreendidas.