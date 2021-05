Acumulada mais uma vez, Mega-Sena sorteia R$80 milhões nesta quarta-feira (26)

Mais um concurso, mais uma chance de se tornar o novo milionário do país! O último sorteio da Mega-Sena acabou por não contemplar nenhum ganhador na faixa principal e, para a sorte de muitos, a loteria segue acumulada, desta vem em um valor estimado em R$80 milhões. O sorteio do concurso 2375 será realizado na noite desta quarta-feira (26), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Você sabia que os bolões estratégicos do Mega Loterias podem alavancar suas chances de premiação em qualquer loteria? Prova disso são os apostadores sortudos que optaram pelos bolões YYAB-FS de R$5 e SSOA-MM de R$50, que pagaram, respectivamente, a QUADRA e a QUINA nos últimos dois concursos da Mega-Sena . Imagina só levar uma bolada em dinheiro gastando pouco mais que o valor de uma aposta simples? Separamos alguns dos melhores bolões, com cotas super em conta e muitas vantagens para você apostar, confira! Para você que quer aumentar suas chances pagando muito menos, o bolão XABA-FS dispõe de fechamento matemático que garante a quadra se as condições estratégicas forem atendidas, além de contar com múltiplas apostas e diversas estratégias de jogo. São 14 vezes mais chances de ganhar por apenas R$10 a cota. O bolão SABC-MA é composto por um fechamento matemático, que utiliza 14 dezenas e garante a quadra. A aposta realizada contém 1 Cartão de 10 dezenas que equivale ao desdobramento de 210 apostas simples e garante premiações multiplicadas. Gastando R$15 por cota, você aumenta suas chances de ganhar na Mega em 290 vezes! Essa opção é perfeita para os apostadores que estão dispostos a investir um valor um pouco mais alto para aumentar consideravelmente as chances de ganhar! O bolão SIDA-MA dispõe de dois fechamentos matemáticos de 10 dezenas cada, em cartões de 7 dezenas, garantindo QUINA acertando 5 delas + 1 cartão de 10 dezenas, que equivale ao desdobramento de 210 apostas simples. Além de garantir premiações multiplicadas, esse bolão turbina suas chances de premiação em 490 vezes por R$30.