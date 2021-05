980 alunos retornam às aulas em Adamantina

O retorno das aulas presenciais em Adamantina aconteceu na última semana. Estiveram presentes 981 alunos de um total de 2474 que estão matriculados na rede municipal de ensino. Por sala, participaram das atividades até 5 crianças.

A volta às aulas está contando com 25% dos alunos presenciais em cada sala de aula e os demais com atividades não presenciais, que é o chamado sistema híbrido. Cada grupo tem um dia na semana presencial com o professor. Neste dia, o aluno leva para casa atividades a serem feitas até o seu próximo contato presencial.

“Trabalhamos bastante para que esse retorno acontecesse de forma segura e conforme os dias vão passando, temos sentido que os pais estão mais confiantes para mandar as crianças, inclusive os pequenos que estão matriculados nas creches”, comenta a assessora técnica-pedagógica, Adriana Muniz.

Além das atividades, foi entregue aos estudantes um questionário. “Pedimos que os pais respondam a todas as perguntas com a maior veracidade possível, pois é esse documento que fará com que mantenhamos as aulas presenciais. É importante ainda que os pais conversem com a escola em caso de algum problema”, pede a assessora técnica-pedagógica da pasta, Maria Angélica dos Santos Feitoza.

Desde ontem (24) até quinta-feira (27), os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental estão sendo submetidos a uma avaliação de língua portuguesa.

O objetivo é verificar as perdas que ocorreram em decorrência do afastamento da escola como medida de prevenção da disseminação da Covid-19. Na primeira semana de junho, a avaliação será focada em Matemática.

A partir do diagnóstico obtido por meio das provas, será possível traçar uma estratégia para que os alunos tenham essas perdas repostas.

“Estamos felizes com esse retorno, mas pedimos aos pais que reforcem os cuidados em casa e não mandem as crianças em caso de algum sintoma. Tomamos todas as medidas possíveis dentro das unidades escolares e assim vai continuar, pois o nosso objetivo é oferecer segurança para os alunos, professores e funcionários das unidades”, finaliza o secretário de educação, Osvaldo José.