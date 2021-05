Verstappen vence em Mônaco e supera Hamilton no Mundial de Fórmula 1

Hamilton terminou em sétimo, com um ponto extra por ter feito a volta mais rápida.

“É tão especial ganhar aqui e, também para mim, ter o primeiro pódio aqui. Uma corrida incrível”, disse Verstappen, que teve tudo sob controle do começo ao fim.

Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em segundo, depois que seu companheiro, Charles Leclerc, que havia largado na pole position, abandonou a prova com problemas no eixo de transmissão.

O pódio foi o primeiro do espanhol desde que ele foi contratado pela Ferrari este ano.

O britânico Lando Norris, companheiro de Sainz ano passado na McLaren, ficou em terceiro.

A vitória foi a segunda de Verstappen na temporada e também a primeira vez que ele subiu ao pódio na corrida mais glamourosa do esporte. Ele tem agora 105 pontos, contra 101 de Hamilton, com Norris em terceiro, com 56.