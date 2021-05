Pessoas que tem entre 45 e 49 anos com comorbidades e BPC podem tomar a vacina contra COVID-19

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje (24) tem início a vacinação contra COVID-19 de pessoas que tem entre 45 e 49 anos e que possuem as comorbidades que estão listadas abaixo.

O município recebeu 515 doses. A vacinação ocorre em formato de drive thru no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 16h.

De acordo com o documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica podem tomar a vacina pessoas que tem diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

As pessoas que sofrem com insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvupatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, os que tem alguma deficiência permanente e que são cadastrados no benefício de prestação continuada (BPC) e cirrose hepática.

Para receber a dose da vacina, os munícipes precisarão de uma declaração médica de que eles se enquadram em uma das comorbidades mais a idade. Essa declaração estará disponível em todas as unidades para preenchimento por profissional médico e deverá estar assinada e carimbada.

A vacina contra a COVID-19 continua sendo aplicada nos grupos que já foram contemplados.

Campanha Vacina contra a Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.