Jovem de 24 anos morre após ser atingida por caminhonete que invadiu loja de venda de bebidas

Um homem, um professor de 39 anos que seria namorado da jovem segundo informações do boletim de ocorrência, também foi atingido. Ele foi atendido no Pronto-socorro Central e liberado ainda na noite de sábado. Ele prestou depoimento na delegacia e disse que conseguiu escapar de ser esmagado contra o muro do estabelecimento.

A motorista que perdeu o controle do veículo, de 38 anos, sofreu ferimentos no nariz e foi levada também para o PS central, mas recusou o atendimento médico. Na unidade foi constatado pelo médico legista que ela estava alcoolizada e a mulher foi presa em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção. A mulher deixou a unidade ainda no sábado sob escolta policial encaminhada a uma cadeia da região.

Foi feita a perícia no local do acidente e o veículo foi liberado para o dono, que é marido da motorista. Ele contou aos policiais que os dois tiveram uma discussão e ele não viu que a mulher havia saído com o veículo. Ele também confirmou que ela havia ingerido bebida alcóolica. O caso é investigado pela Polícia Civil.