Filha reclama à Câmara aplicação de 2ª dose diferente da 1ª dose recebida pela mãe contra a Covid-19

Por meio de carta endereçada à Ofício à Comissão Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal, a adamantinense Vania Peres Muniz manifestou indignação sobre equívoco cometido na aplicação da vacina da Covid-19 no CIS (Centro Integrado de Saúde).

“Minha mãe tomou a primeira dose da vacina contra o covid do fabricante Butantan (Coronavac). Agendada então a segunda dose para o dia 04/04/21. Ao chegar o profissional de saúde, minha mãe com a carteirinha de vacinação em mãos, a enfermeira sequer pegou a carteirinha para conferir ou preencher, tal como foi feito na primeira dose, perguntei então qual era o fabricante daquela vacina, então ela me respondeu que era da Fiocruz (AstraZeneca), por falta de informação de minha parte que não poderia ser de fabricantes diferentes deixei aplicar, mas conversando com um amigo e relatando a ele o fato tomei ciência que não poderia ter ocorrido este erro”, conta a filha no documento lido no plenário da Câmara na sessão ordinária da última segunda-feira (17).

Na continuação do texto, Vania relata ter ficado preocupada e voltado no CIS, para ver o que poderia ser feito a respeito do caso.

A enfermeira que a atendeu então pesquisou no sistema para tentar identificar a ocorrência da divergência e constatou que não havia nenhum registro que a mãe da mulher havia tomado a 2ª dose do imunizante.

“Além da enfermeira ter sido negligente em fazer o que era certo e não ter aplicado a vacina errada, ainda para não se comprometer nem fez o registro. Enfim tive que brigar por um direito que era da minha mãe”, desabafou a filha.

Ainda durante a sessão, o vereador Ikeda Júnior (PODE) pediu que a Presidência da Câmara Municipal também remetesse a carta para a Comissão Especial Parlamentar de acompanhamento e fiscalização das ações de enfrentamento da Covid-19.