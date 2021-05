Após passar 10 dias internado, morre homem que estava com filho em moto que pegou fogo após bater em caminhonete

Com o impacto, a motocicleta pegou fogo.

A PM afirmou que os homens de 22 e 46 anos tiveram ferimentos nas pernas, com fratura no fêmur, tíbia e fíbula. O motorista da caminhonete não se feriu.

Consta no registro policial que as vítimas foram socorridas pelas Unidades de Resgate. O rapaz de 22 anos apresentava “fraturas expostas no fêmur, tíbia e fíbula na perna direita”. O homem de 46 anos também teve fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna esquerda.

As vítimas estavam na motocicleta que seguia no sentido Regente Feijó a Presidente Prudente. Ainda de acordo com o BO, o veículo que estava na frente deles reduziu a velocidade bruscamente e, para evitar a colisão, o condutor da motocicleta “adentrou a via oposta” por onde transitava o carro.