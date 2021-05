Adamantina solicita ao vice-governador de São Paulo apoio para integralização da saúde na microrregião

Adamantina recebeu ontem (21), o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário de habitação, Flavio Amary. Estiveram presentes os deputados estaduais Mauro Bragato e Reinaldo Alguz e os deputados federais Enrico Misasi e Geninho Zuliani.

As autoridades foram recepcionadas pelo prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita de Adamantina, Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, a primeira-dama Marisa Cardim, o presidente da Câmara de Adamantina, Paulo Cervelheira e os secretários de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino e de gabinete, Luciana Pereira.

Participaram também da recepção, as prefeitas de Lucélia, Tati Guilhermino e de Osvaldo Cruz, Vera Morena, Nilson Alberto de Angelo, superintendente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, Frei Matheus e Renato Sobral, gerente administrativo da Santa Casa, o reitor da UniFAI, Paulo Sérgio da Silva e os juízes Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato e Ruth Duarte Menegatti. Vereadores e autoridades locais e regionais também prestigiaram a visita.

A visita do vice-governador Rodrigo Garcia teve como objetivo conhecer as melhorias que vêm sendo executadas na Santa Casa e, ainda, as ações que estão sendo desenvolvidos na área da saúde com o foco em efetivar a integralização Regional de Saúde unindo os 10 municípios que pertencem à microrregião de Adamantina que são: Lucélia, Mariápolis, Pracinha, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Sagres, Salmourão, Flórida Paulista e Pacaembu.

A integralização visa entre outras ações também diminuir as viagens ocorridas diariamente de média e longas distâncias, com pacientes de todos os municípios envolvidos, considerando que atualmente há necessidade de locomoção para realização destes procedimentos em outras cidades que além de onerar os cofres públicos, pode colocar em risco a vida dos pacientes.

Durante o encontro, o prefeito Márcio Cardim protocolou um ofício solicitando recursos de custeio para que sejam ampliados o número de procedimentos cirúrgicos, consultas de especialidades médicas e exames realizados. A Santa Casa também protocolou um ofício requerendo recursos destinados à execução de melhorias na lavanderia, cozinha e setor de hemodiálise.

O vice-governador Rodrigo Garcia visitou as instalações da Santa Casa e se dispôs a ajudar o município no desejo de promover a integralização da saúde, pois essa ação vai ao encontro do que o estado propôs durante a realização da audiência na AMNAP que busca a implantação de uma microrregião da Nova Alta Paulista.

Rodrigo Garcia ficou bastante impressionado com as ações previstas e em execução, e especialmente com a importante parceria do Executivo, Legislativo e Judiciário junto à Santa Casa de Adamantina. Ele garantiu que o Estado não medirá esforços para apoiar o município e estimular ainda mais esse desenvolvimento.

Relembre

Em março, a Prefeitura de Adamantina realizou uma reunião para traçar as ações objetivando a integralização da saúde na microrregião. Na oportunidade, participaram os municípios de Lucélia, Osvaldo Cruz, Mariápolis, Pacaembu, Inúbia Paulista e Pracinha. Estiveram presentes ainda lideranças da Santa Casa de Adamantina, UniFai, OAB, CREA/SP, Câmara de Vereadores e Clínica Pai Nosso Lar.

Além de diminuir as viagens, o propósito é trabalhar em conjunto em um processo de construção destinado a mudar a realidade da saúde da microrregião bem como trazer crescimento regional. A iniciativa já encontra apoio do Departamento Regional de Saúde de Marília.

Solicitação de isenção de pedágio aos estudantes

Além da solicitação direcionada a área da saúde, o prefeito Márcio Cardim protocolou um ofício também com o vice-governador solicitando isenção de pedágio aos estudantes no município.

O pedido é feito com o foco em oferecer o benefício aos estudantes da FATEC, ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, ETEC Engenheiro Herval Bellusci e o Centro Universitário de Adamantina – UNIFAI, unidades de ensino superior e técnico que contam com alunos de toda região que diariamente circulam pela cidade executando os estágios, atendimentos e treinamentos.

Destinação de recursos financeiros

Além dos pedidos na área da saúde e da isenção de pedágios, foi solicitado ainda o repasse de recursos financeiros para serem alocados em melhorias relacionadas à infraestrutura urbana.