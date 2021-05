Reta final: Declaração do IRPF 2021 e doação para as entidades podem ser feitas até 31 de maio

Ao realizar a declaração, informe seu contador sobre seu interesse em ajudar as instituições de Adamantina. A doação é segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte

Termina no próximo dia 31 de maio, o prazo para apresentação da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021.

Segundo a Receita Federal, das 7.328 declarações previstas para este ano, 5.160 declarações já foram entregues até a última quarta-feira (19). Com isso, 2.168 contribuintes ainda precisam apresentar a declaração.

Além de ficar em dia com a Receita Federal e evitar multas, o contribuinte tem a possibilidade de doar parte do seu Imposto de Renda para as instituições de Adamantina ao invés de destinar ao Governo, por meio da Campanha “Imposto de Renda do Bem”, desenvolvida pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ao realizar a declaração, informe seu contador sobre seu interesse em ajudar as instituições locais. A doação é segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

Com essa simples atitude, você pode fazer com que os recursos que iriam para o Governo fiquem na cidade, beneficiando as seguintes entidades: Lar Cristão, APAE, Projeto ASA, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), Lar dos Velhos, IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina) e o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).