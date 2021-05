Paulista: Palmeiras e São Paulo empatam no primeiro jogo da final

O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, terminou em um empate sem gols na noite desta quinta-feira (20) no Allianz Parque. Agora, o título será definido no próximo domingo (23), a partir das 16h (horário de Brasília), no Morumbi.

A primeira etapa do confronto foi muito disputado, com as equipes criando poucas oportunidades claras de marcar. As melhores chances vieram no segundo tempo, quando os goleiros Weverton, do Verdão, e Tiago Volpi, do Tricolor, tiveram mais trabalho.

Histórico

Atual campeão, o Palmeiras busca o bicampeonato paulista, feito que atingiu pela última vez entre 1993 e 1994, e pode chegar à 24ª taça estadual na história. O São Paulo não vence a competição desde 2005, com dois vices desde então (2006 e 2019). O Tricolor possui 21 troféus do Paulistão.

O Choque-Rei, como é conhecido o clássico paulista, volta a decidir o Estadual após 28 anos. A primeira (e até então única) vez que os rivais se encontraram em uma final foi em 1992. O São Paulo venceu os dois jogos que valeram o título, por 4 a 2 e 2 a 1, e levantou a taça. Em 2021, os times se enfrentaram em 16 de abril, no Allianz Parque, com triunfo do Tricolor por 1 a 0, gol do atacante Pablo, encerrando um tabu de 12 anos sem vitórias são-paulinas sobre o Verdão pelo Paulistão.