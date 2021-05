Corinthians goleia o Sport Huancayo na Copa Sul-Americana

Apesar de não ter mais oportunidades de se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians derrotou o Sport Huancayo (Peru) por 5 a 0, em partida realizada nesta quinta-feira (20) na Neo Química Arena.

Com este resultado, o Timão chegou à terceira posição da chave, com 7 pontos. Como na fase de grupos da competição apenas o melhor time de cada chave avança, o Corinthians não tem mais possibilidade de alcançar o líder Peñarol (Uruguai), que tem 12 pontos.

Diante de um adversário claramente inferior o time paulista mandou no confronto desde o primeiro minuto. E o Corinthians abriu o placar logo aos 10 minutos, quando, após cobrança de escanteio de Mateus Vital, a defesa afastou mal a bola, que bateu em Gustavo Mosquito e entrou no gol.

Aos 34 minutos, Mateus Vital deixou o papel de arco e assumiu o de flecha. O meia roubou a bola, driblou dois adversários e bateu colocado para marcar 2 a 0.

Logo no início da etapa final o Sport Huancayo ficou com um homem a menos, após a expulsão de Arroé, que deu uma cotovelada em Camacho.

Com isso, o Timão tomou de vez conta do confronto, e ampliou o marcador graças a gols do zagueiro Gil, do atacante Gustavo Mosquito e do meia-atacante Luan.

Na jogo no qual se despedirá da atual edição da Sul-Americana, o Corinthians recebe o River Plate (Paraguai) em São Paulo.