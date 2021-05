Anunciados candidatos à Reitoria da UniFAI: Alexandre de Souza e Wendel Soares; Vagner Oliveira e Albanir Borrasca

CHAPA 1 – Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (candidato a reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (candidato a vice-reitor); CHAPA 2 – Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira (candidato a reitor) e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca (candidato a vice-reitor)

Foram revelados nesta sexta-feira (21) quem são os candidatos que disputaram os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) para o mandato que começará no dia 1º de julho de 2021 e valerá até 30 de junho de 2025. A reportagem do Adamantina Net teve acesso aos nomes.

A primeira exigência, prevista na Resolução nº 3 publicada pelo Conselho Universitário da UniFAI, para o registro da candidatura era apresentar oficialmente até as 16h de hoje o projeto de gestão para o Centro Universitário de Adamantina.

Fizeram o protocolo deste documento e, portanto, se colocaram como concorrentes aos cargos: Chapa 1 – Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (candidato a reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (candidato a vice-reitor); Chapa 2 – Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira (candidato a reitor) e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca (candidato a vice-reitor).

Segundo a Autarquia, agora, a documentação será enviada para apreciação do Conselho Universitário (ConsU), composta por 19 membros, que se reunirá para discutir as propostas dos candidatos à Reitoria.

O Conselho Universitário se reunirá no dia 28 de maio, às 9 horas, na sala 5 do Câmpus I, para a elaboração da lista tríplice, através de voto individual e secreto de seus membros, nas chapas de reitor e vice-reitor, previamente inscritas.

NÃO PLEITEARÁ

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net na manhã da última quinta-feira (20) o atual reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva, diferente do que se projetava na cidade, confirmou que não buscará a recondução ao cargo, no processo de eleição da nova Reitoria da Instituição que já foi aberto para candidaturas.

Paulo Sergio exerce a 1ª Reitoria da história do Centro Universitário de Adamantina ao lado do vice-reitor Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon. Porém, falta pouco mais de um mês parra vencer o mandato deles (30 de junho).