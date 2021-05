Bombeiros de Adamantina trabalham em acidente com incêndio de caminhão carregado de diesel na SP-294

Motorista foi socorrido com ferimentos



Um caminhão carregado com diesel pegou fogo após invadir o dispositivo de acesso ao trevo da Penitenciária de Pacaembu, no km 815 + 300 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros na manhã desta sexta-feira (21).



Nossa reportagem esteve no local do acidente onde as equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina ainda trabalhavam na contenção das chamas do incêndio e preservação do local devido o risco de explosão, uma vez que a carga trata-se de produto inflamável.



O motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Pacaembu com ferimentos.



O caminhão ficou parado em cima do barranco e teve toda a sua cabine tomada pelas chamas.







Foram necessários mais de oito mil litros de água utilizados pelos Bombeiros na contenção do incêndio.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, porém, acredita-se que o motorista tenha perdido o controle, uma vez que o guard-rail que faz a proteção às margens da rodovia foi atingido e o veículo ainda transitou por alguns metros antes de colidir no barranco e pegar fogo.



A Polícia Militar Rodoviária ainda atua nesta ocorrência e prestam apoio o caminhão tanque da Prefeitura de Pacaembu, equipes da concessionária que administra a rodovia e profissionais da empresa contratada para manutenção da pista e sinalização.