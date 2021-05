Associação dos Engenheiros lança campanha ‘Construir com solidariedade’ nesta sexta

Objetivo é arrecadar arroz e feijão para a Santa Casa local e fraldas geriátricas e lenços umedecidos para o Lar dos Velhos. Ação conta com apoio de supermercados, farmácias e lojas da construção civil

Uma das missões da Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) é participar ativamente da construção de uma sociedade mais humana, justa e igualitária. Aliada aos princípios do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), a entidade desenvolve a campanha ‘Construir com solidariedade’ a partir desta sexta-feira (21).

André Luiz Borrasca, presidente da Aeanaap, ressalta que a construção deste mundo melhor sempre foi essencial à participação de todos. E neste momento da covid-19, segundo ele, mais do que nunca é necessário cada um fazer a sua parte para edificar uma comunidade que consiga se reerguer, mesmo com as consequências da pandemia.

“Vamos construir uma comunidade melhor com a nossa solidariedade. Para que a campanha seja um sucesso é necessária a adesão dos profissionais de classe, construção civil, lojas e serviços, além da comunidade em geral. Contamos com a participação e colaboração de todos”, enfatiza Borrasca.

PONTOS DE ARRECADAÇÕES

A ação social envolve farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção de Adamantina. O objetivo é arrecadar arroz e feijão para a Santa Casa local e fraldas geriátricas e lenços umedecidos para o Lar dos Velhos.

As farmácias parceiras são: Droga Lira, Farmais, Nativa Farma, Farmácia União, Drogaria Ultra Popular, Drogaria DrogaMaxx Popular Farmalar e Poup Aqui.

Também foi firmado parceria com as lojas de material para construção. O cliente pode fazer a doação por meio de um vale: R$10 e R$ 20. O cupom será depositado em uma caixa disponibilizada no estabelecimento comercial. Com o valor arrecadado serão compradas fraldas, lenços umedecidos e alimentos. Participa da ação o Depósito Adamantina e Alvorada construção e acabamento.

A campanha será desenvolvida ainda nos supermercados. Os clientes podem doar arroz e feijão. O alimento poderá ser depositado em um carrinho de compras disponível na frente do estabelecimento: Rede Sete, Mituo, Godoy, Real e Barracão da Economia.