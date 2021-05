ARTIGO: LEGISLATIVO, PROVÍNCIA e PAREDES ALVAS…

“Leis são como teias de aranha: boas para capturar mosquitos, mas insetos maiores rompem sua trama e escapam.” (Sólon – legislador grego)

Sérgio Barbosa (*)

Na última sessão do LEGISLATIVO PROVINCIANO realizada no dia 17, segunda-feira, demonstrou que daqui pra frente muitos desencontros para muitas PAUTAS sobre as idas e vindas do EXECUTIVO, bem como, dos lados das PAREDES ALVAS…

Assim, espera-se que o LEGISLATIVO cumpra com os objetivos previstos naquela CASA por meio da atuação dos EDIS, ainda, de acordo com as LEIS para que a FISCALIZAÇÃO ocorra em todas as áreas onde o PODER PÚBLICO está atuando e assim por diante…

Deve-se levar em conta que existem muitas INTERROGAÇÕES sobre isto e mais aquilo quanto às mediações exercidas pelo GESTOR e suas respectivas SECRETARIAS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Também, apesar dos pesares, TODO CUIDADO É POUCO naqueles lados das PAREDES ALVAS neste tempo novo tempo com a PANDEMIA, ainda, considerando que a MANADA continua perambulando em busca da ETERNIDADE do PODER pelo PODER em busca do PODER…

Entretanto, pode-se registrar que existem muitos interesses em JOGO naqueles lados visando à manutenção disto ou daquilo, haja vista que as TROCAS quase sempre ficam na mesmice de sempre…

Mesmo assim, espera-se que o LEGISLATIVO PROVINCIANO continue marcando presença em todas as questões envolvendo o EXECUTIVO e as PAREDES ALVAS neste tempo novo tempo que se chama hoje…

O cenário em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL continua exigindo cada vez mais QUALIFICAÇÃO e COMPETÊNCIA afins aos interesses do MERCADO neste contexto plural para as ORGANIZAÇÕES nas esferas PÚBLICA E PRIVADA…

Portanto, todas as AÇÕES desenvolvidas em nome da comunidade provinciana pelo EXECTIVO e EQUIPE DE APOIO estão atreladas para serem FISCALIZADAS pelo LEGISLATIVO em nome dos/as PROVINCIANOS/AS…

Assim, tudo indica que os EDIS estão em cima para uma FISCALIZAÇÃO de acordo com os interesses comunitários em áreas prioritárias, tais como: EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER, SOCIAL etc…

O próximo ano está se aproximando para muitas PROMESSAS, tal quais as outras das eleições passadas nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, todavia, em 2.022 o JOGO ELEITORAL deverá apresentar este ou aquele NOME para outros CARGOS ELETIVOS em níveis ESTADUAL e FEDERAL…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL: [email protected]