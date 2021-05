Suspeito é rendido e amarrado com barbante após tentar furtar moto

Um homem de 29 anos foi imobilizado com um barbante por um morador depois de tentar furtar a moto dele nesta quarta-feira (19), em Pederneiras (SP). Um vídeo gravado no local mostra a ação dos moradores e o momento em que a vítima conversa com o suspeito.

O caso ocorreu na região central do município. Segundo a Polícia Civil, o criminoso estava tentando dar partida na motocicleta quando o dono da moto chegou ao local e imobilizou o suspeito.

Ainda de acordo com a polícia, moradores ajudaram o dono da motocicleta a amarrar as pernas e os braços do homem até que a PM chegasse.

O homem que tentou furtar a moto foi preso em flagrante, mas depois foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares.