Prefeitura inicia elaboração de projeto de Anel Viário para ser apresentado ao Estado

Com base em informações passadas pela Secretaria Municipal de Planejamento ao Folha Regional, a Prefeitura apresentará o projeto para implantação de Anel Viário, com o objetivo de servir de ligação entre Adamantina, Lucélia e Mariápolis. A extensão prevista é de aproximadamente 14 km.

A localização exata é o Trecho Estrada 14 – ADM 335 / Estrada 15 – ADM 181 / Estrada Geraldo Jordão – ADM 267 / Rodovia Vicinal José Maria da Silva – ADM 375 / Projeção de Trecho – trevo Mariapólis-Parque dos Lagos.

O projeto será protocolado no DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em Presidente Prudente, que repassará ao DER em São Paulo.

Segundo a Prefeitura, ainda não há estimativas de valores necessários para execução das obras.

Na Secretaria Municipal de Planejamento não constava nenhum projeto relacionado ao atendimento desta demanda, por este motivo os profissionais do setor já estão realizando os estudos necessários.

No último dia 7 de maio o prefeito Márcio Cardim, o secretário de planejamento João Vitor Marega e o de obras, Wellington Zerbini e, ainda, o diretor de engenharia e projetos arquitetônicos, Rodrigo Gumiero estiveram no Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em reunião com Helena Aguiar e Álvaro Ferro, engenheiros do DER e Franciso Torturello, diretor do escritório desenvolvimento regional.

Na oportunidade foi solicitada a construção do Anel Viário, interligando a SP-294, próximo a Polícia Rodoviária, até o trevo de acesso a Mariapólis. O objetivo é tirar os caminhões de circulação do centro da cidade. E agora falta apresentar o projeto.