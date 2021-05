Helicóptero com mais de 150 tijolos de crack e cocaína pousa em canavial e acaba apreendido pela polícia

De acordo com a Polícia Militar, depois de receberem a informação de que a aeronave havia pousado em um canavial, as equipes do policiamento territorial, da Força Tática, 8º Baep, policiamento Ambiental, policiamento Rodoviário e do helicóptero Águia foram para a região indicada.

Após o sobrevoo, a equipe do Águia localizou o helicóptero e orientou as demais equipes como chegar ao local. Dentro da aeronave, os policiais encontraram 153 tijolos de crack e cocaína.

Ainda de acordo com a polícia, a tripulação não estava no local quando as equipes chegaram. A Polícia Rodoviária informou que foram realizadas diligências em busca do piloto e eventuais tripulantes, bem como de possíveis veículos que estariam à espera da droga, mas ninguém foi encontrado.