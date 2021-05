Deputado Bragato informa: audiência pública debaterá criação da microrregião da nova Alta Paulista

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, realizará nesta sexta-feira, 21/05, às 14h, uma audiência pública no município de Tupi Paulista para debater a criação da microrregião da Nova Alta Paulista. O vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi participarão do evento.

A microrregião envolverá os municípios de Adamantina, Arco-íris, Bastos, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Parapuã, Paulicéia, Pracinha, Queirós, Rinópolis, Sagres, Salmourão, Santa Mercedes, São João do Pau D’alho, Tupã e Tupi Paulista.

Devido à pandemia da Covid-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação do coronavírus, a audiência pública terá um número limitado de lugares para a participação presencial.

Como meio alternativo e de maneira a evitar aglomeração de pessoas, a apresentação da proposta para a criação da Microrregião da Nova Alta Paulista será transmitida pelo canal da Secretaria de Desenvolvimento Regional no Youtube: https://youtube.com/c/DesenvolvimentoRegionalSP .

Os interessados poderão apresentar suas sugestões até o próximo dia 30/05, por meio do email: [email protected]

Audiência Pública sobre o projeto de criação da Microrregião da Nova Alta Paulista

Local: Teatro Municipal Zanoni Ferrite

Endereço: Av. Benedita Camargo, nº 880

Cidade: Tupi Paulista/SP

Data: 21/05/2021

Horário: 14h às 16h