Com atrasos, Brasil vê ritmo de vacinação cair 17% em maio e deve piorar

A vacinação contra a covid-19 no Brasil desacelerou em maio. De acordo com cálculo do UOL feito com base nos dados levantados pelo consórcio da imprensa, o país tem registrado menos aplicações de doses na média diária neste mês do que em abril. E, com o iminente “apagão de doses” por causa de atrasos envolvendo a chegada de insumos para produção dos imunizantes, a situação não deve melhorar.

Até 18 de maio, em média, o país vacinou cerca de 681 mil pessoas por dia contra o novo coronavírus no mês. O número representa uma queda de 17% em relação a abril. No quarto mês do ano, a média foi de cerca de 822 mil pessoas recebendo a primeira ou a segunda dose por dia. O Brasil tem capacidade para vacinar cerca de 2,4 milhões de pessoas por dia, mas faltam imunizantes.

Para o presidente do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), Carlos Lula, o dado gera preocupação em um cenário com atrasos na entrega do insumo para produção das vacinas e, consequentemente, na entrega das doses. “A gente vai ter uma diminuição nesses números para patamares ainda menores. Vamos ter entrega do ministério nesta semana e não sabemos quando vai ter a próxima”, diz. “E era para a gente estar acelerando o processo de vacinação.”