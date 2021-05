Adamantina recebe vice-governador Rodrigo Garcia amanhã (21)

Com o objetivo de conhecer a Santa Casa de Adamantina e todas as melhorias que vêm sendo executadas no hospital, o vice-governador Rodrigo Garcia estará em Adamantina amanhã (21) a partir das 18h.

Na oportunidade, o prefeito Márcio Cardim apresentará ainda as ações que o município vem desenvolvendo na área da saúde com o objetivo de efetivar a integralização Regional de Saúde unindo assim os 10 municípios que pertencem à microrregião de Adamantina que são: Lucélia, Mariápolis, Pracinha, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, Sagres, Salmourão, Flórida Paulista e Pacaembu.

“Estamos muito felizes em receber o vice-governador em nosso município. A visita será de fundamental importância para mostrar todas as ações que temos feito com o objetivo de fazer com que Adamantina seja um polo regional de saúde. Ao efetivar o nosso projeto, poderemos não só oferecer melhores condições de tratamento médico para nossa população como também para os munícipes da região e, ainda, vamos desafogar Marília”, afirma o prefeito.

Antes da chegada a Adamantina, Rodrigo Garcia estará em Tupi Paulista para participar da Assembleia Geral Ordinária da AMNAP e participar da entrega de uma creche escola no município.

Relembre

Em março, a Prefeitura de Adamantina realizou uma reunião para traçar as ações objetivando a integralização da saúde na microrregião. Na oportunidade, participaram os municípios de Lucélia, Osvaldo Cruz, Mariápolis, Pacaembu, Inúbia Paulista e Pracinha. Estiveram presentes ainda lideranças da Santa Casa de Adamantina, UniFai, OAB, CREA/SP, Câmara de Vereadores e Clínica Pai Nosso Lar.

A Santa Casa de Adamantina funcionará como uma centralizadora dos atendimentos e os hospitais de Pacaembu, Flórida, Lucélia e Osvaldo Cruz, atuarão como hospitais de apoio.

O propósito da integralização de saúde dos municípios está em tirar os pacientes da estrada e oferecer a resolutividade dos problemas de saúde apresentados perto de casa.

Além disso, o propósito é trabalhar em conjunto em um processo de construção destinado a mudar a realidade da saúde da microrregião bem como trazer crescimento regional. A iniciativa já encontra apoio do Departamento Regional de Saúde de Marília.