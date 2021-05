Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente são alvos de operação da PF

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 18, para busca e apreensão. A Operação Akuanduba investiga crimes contra a administração pública de agentes públicos e empresários madeireiros. Além de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou 35 mandados de busca e apreensão são realizados em Brasília, São Paulo e no Pará, bem como o afastamento preventivo de dez agentes públicos em cargos de confiança do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente .

O STF também suspendeu um despacho de fevereiro de 2020 que contraria pareceres técnicos do Ibama e permite a exportação de produtos florestais sem emissão de autorizações de exportação.