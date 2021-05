Prof. Dr. Paulo Sergio não buscará recondução ao cargo de reitor da UniFAI

Diferente do que se projetava, o atual reitor da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva não pretende buscar a recondução ao cargo, no processo de eleição da nova Reitoria da Instituição que encontra-se aberto para candidaturas. A informação foi publicada nesta quarta-feira (19) pelo portal Siga Mais. A reportagem do Adamantina Net tentou contato e não conseguiu, porém, teve a confirmação de pessoas próximas dele sobre a notícia.

Paulo Sergio forma a 1ª Reitoria da história da UniFAI ao lado do vice-reitor Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon. Falta pouco mais de um mês parra vencer o mandato deles (30 de junho).

O Conselho Universitário da UNIFAI publicou no último dia 28 de abril a Resolução Nº 3 relacionada à votação para a composição da lista tríplice de nomes que definirá a escolha dos futuros reitor e vice.

Conforme estabelecem as regras da Instituição, somente professores doutores efetivos no mínimo cinco anos de exercício na UNIFAI e que se enquadram nos requisitos legais exigidos poderão concorrer e assumir a Reitoria.

Os candidatos interessados nas funções precisam protocolar até às 16h do dia 21 de maio (sexta-feira próxima) o projeto de gestão para o Centro Universitário de Adamantina.

Segundo o Siga Mais, após isto, o Conselho Universitário analisar e discutir a documentação apresentada, podendo convocar os pretendentes para arguição. Então, os conselheiros escolhem, mediante voto secreto e individual, as chapas de reitor e vice-reitor inscritas, e estes nomes comporão uma listra tríplice a ser enviada ao prefeito até o dia 31 de maio.

Então os nomes são enviados ao prefeito que deverá escolher o reitor e o vice-reitor, depois, submeter a Referendo pela Câmara Municipal.

O novo mandato terá início no dia 1º de julho de 2021 e valerá até 30 de junho de 2025.