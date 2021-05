Jogando no Morumbi, São Paulo cai diante do Racing na Libertadores

O São Paulo recebeu o Racing (Argentina) nesta terça-feira (18) no estádio do Morumbi em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Mas, jogando com uma equipe alternativa, o Tricolor acabou derrotado por 1 a 0.

O revés deixou o Tricolor na segunda posição da chave, com 8 pontos. A liderança ficou com o Racing, com 11 pontos, que garantiu sua passagem para as oitavas de final.

Entendendo que a classificação para a próxima fase da competição continental está próxima, o técnico argentino Hernán Crespo decidiu poupar os titulares para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, programado para a próxima quinta-feira (20).