Conscientização sobre Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes em Adamantina

Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Todos os anos, a Secretaria de Assistência Social e seus equipamentos fazem uma mobilização com o objetivo de lembrar a sociedade da importância de proteger as crianças e os adolescentes, pois eles são vítimas da violência.

Além de ações nas redes sociais, colocação de faixas e matéria jornalística, os equipamentos ligados a Secretaria de Assistência Social estão entregando uma cartilha para colorir às crianças atendidas. Essa ação visa conscientizar as famílias dos atendidos no CRAS, CREAS e Projeto Asa.

Por que o dia 18 de maio?

O dia 18 de maio foi escolhido em razão do “Caso Araceli” que teve os direitos humanos violados. Ela foi raptada, espancada, drogada e assassinada. Após seis dias o seu corpo foi encontrado. Ele foi desfigurado por ácido.

Diante disso, o movimento em defesa dos direitos de crianças e adolescentes fez uma mobilização. Com a aprovação da Lei Federal nº9.970/2000, a data 18 de maio foi instituída como “O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”.

Como denunciar suspeitas e/ou casos de violência sexual?

Em caso de suspeita e /ou abuso, a pessoa deve entrar em contato com o Conselho Tutelar do Município ou denunciar através do Disque 100.