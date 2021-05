Homem colide em árvore na vicinal Adamantina / Mariápolis

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina registrou um acidente de trânsito na noite deste domingo (16) na SPA-592 em Mariápolis.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Adamantina Net, um homem colidiu contra uma árvore no km 13 da vicinal.

Com a chegada da equipe do policiamento rodoviário, foi realizado o contato com o condutor que não possuía habilitação.

Ele também foi convidado a passar pelo teste do bafômetro que acusou 0,29 mg/l de ar expelido pelos pulmões, caracterizando a embriaguez ao volante.

Todas as providências foram tomadas pela Polícia Rodoviária que apresentou a ocorrência no Plantão Permanente de Polícia de Adamantina.