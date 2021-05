Covid: Saúde diz que Fiocruz receberá IFA de vacina no sábado e Butantan na próxima semana

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá no sábado dois lotes do insumo farmacêutico ativo (IFA) da vacina de Oxford/AstraZeneca, com quantidade suficiente para envasar 18 milhões de doses, e o Instituto Butantan deve receber na semana que vem a próxima remessa de IFA da CoronaVac, afirmou nesta segunda-feira o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

Tanto a Fiocruz como o Butantan dependem da chegada de IFA enviado pela China para continuar o processo de fabricação dos dois imunizantes mais usados no país contra a Covid-19. No caso do Butantan, o envase foi interrompido na semana passada por falta de insumos da vacina da chinesa Sinovac, enquanto a Fiocruz anunciou que interromperia o envase da vacina da AstraZeneca esta semana até a chegada de um novo lote.

De acordo com o secretário-executivo da Saúde, o governo recebeu a confirmação nesta segunda de que a China embarcará no dia 21, com chegada ao Brasil no dia seguinte, dois lotes que originalmente seriam enviados separadamente nos dias 21 e 28.

“A boa notícia é que hoje recebi a confirmação de que esses dois lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então, é uma quantidade suficiente para produção de aproximadamente 18 milhões de doses”, disse Cruz em audiência da comissão temporária de acompanhamento da Covid-19 no Congresso.

No caso do Butantan, o secretário afirmou que conversou mais cedo com representantes do instituto paulista e que há uma possibilidade de confirmação ainda nesta segunda-feira de chegada do IFA da CoronaVac por volta do dia 25 de maio.

“Há uma expectativa, uma sinalização, para que isso chegue aqui por volta do dia 25, mas ainda pendente de confirmação por parte da China”, afirmou.

O Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo —cujo governador, João Doria (PSDB), é desafeto do presidente Jair Bolsonaro— afirma que o IFA está pronto e disponível na China, dependendo apenas de aprovação de envio pelo governo chinês.

Doria informou que, segundo previsão dos chineses, a nova remessa de insumos chega ao Butantan no dia 26 de maio. De acordo com o post do governador nas redes sociais, serão enviados 4 mil litros de IFA. Esta quantidade será capaz de produzir 7 milhões de doses do imunizante.

O Butantan e o governador afirmam que recentes ataques de Bolsonaro à China têm interferido diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos pelos chineses. Nesta segunda-feira, Doria reiterou que o atraso se deve a uma “questão política e diplomática”, mas demonstrou confiança em uma liberação em breve.