Conselho Municipal de Turismo de Adamantina toma posse

Na tarde do último dia 12 de maio (quarta-feira), no anfiteatro “Fernando Paloni” da Biblioteca Municipal “Jurema Citelli”, o Conselho Municipal de Turismo de Adamantina tomou posse. Ele é composto por 28 membros que representam diversos segmentos da comunidade. Cecília Pironi de Oliveira foi reeleita como presidente.

Em sua fala o secretário municipal de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, ressaltou a necessidade de se discutir o turismo em nível municipal e regional.

“Muitos têm um conceito equivocado de que turismo só se faz em localidades com praias, montanhas ou com outros grandes atrativos. Precisamos mudar este conceito, aos poucos, falando de turismo e mostrando as potencialidades que a nossa região tem e que ainda precisam ser explorados como forma de geração de renda e emprego”, afirma.

Já o prefeito Márcio Cardim apontou que a gestão pública tem dispensado atenção especial ao setor, com a conquista do Município de Interesse Turístico (MIT), o já anunciado Museu Histórico e o Posto de Atendimento ao Turista (que será inaugurado dentro da programação de aniversário da cidade em junho).

“Vamos trabalhar o conceito de turismo dentro da nossa comunidade, para que assim possamos atrair visitantes que irão injetar recursos através de consumo e do prestígio aos nossos estabelecimentos”, comenta o prefeito.

A presidente do Conselho, Cecília Pironi de Oliveira, se mostrou otimista com esta visão do Poder Executivo. “A sensação agora é a de que muita coisa positiva está para acontecer. Vamos nos unir para transformar o turismo local e regional”, assegura.