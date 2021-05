Paulista: São Paulo goleia Ferroviária e está na semifinal

O São Paulo avançou para a semifinal do Campeonato Paulista após superar a Ferroviária por 4 a 2, na noite desta sexta-feira (14) no estádio do Morumbi.

Agora, o Tricolor pega o Mirassol na próxima fase da competição. A outra semifinal será entre Corinthians e Palmeiras.

Domínio do São Paulo

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo começou muito melhor, criando oportunidades em sequência. Quando tinha 70% de posse de bola, o Tricolor abriu o placar. Aos 28 minutos Igor Vinícius cruzou para Gabriel Sara, que bateu de esquerda para vencer o goleiro adversário. Cinco minutos depois, o Tricolor ampliou com o volante Liziero, que marcou após nova boa jogada de Igor Vinícius.

A Ferroviária até ensaiou uma reação, com um belo gol de falta do camisa 10 Renato Cajá.

Mas o São Paulo continuava bem superior no confronto e, após o intervalo, conseguiu ampliar com Igor Vinícius. Após dar duas assistências, o lateral deixou o seu aos 6 minutos após passe de Benítez.

Aos 19 minutos o meia Benítez voltou a fazer o papel de garçom, ao dar passe para Pablo, que tocou na saída do goleiro Saulo para marcar.

No finalzinho do jogo, aos 37 minutos, Bruno Mezenga marcou o segundo da Ferroviária para manter a artilharia da competição com 9 gols.