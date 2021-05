Palmeiras vence Bragantino e avança para semifinal do Paulista

O Palmeiras garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista, após derrotar o Bragantino por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (14) em partida realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Agora, o Verdão enfrenta na próxima fase ou o já classificado Corinthians ou a Ferroviária, caso o clube grená supere o São Paulo também nesta sexta no estádio do Morumbi.

Palmeiras e Bragantino fizeram um primeiro tempo muito disputado, no qual cada equipe teve apenas uma oportunidade clara. O Verdão chegou com perigo com Danilo aos 19 minutos, em chute que terminou no travessão. Nove minutos depois Claudinho criou a melhor chance do Massa Bruta, ao acetar chute de voleio após cobrança de escanteio. O destino também foi o travessão adversário.

Com a igualdade no marcador, o técnico português Abel Ferreira sacou Rony do banco após o intervalo, e o atacante decidiu a parada as 32 minutos. Scarpa acertou chute no travessão e o camisa 7 marcou de cabeça após o rebote. Depois, bastou ao Verdão administrar o placar para ficar com a vaga.