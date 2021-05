Secretaria de Educação de Adamantina cria protocolo para volta às aulas

Dúvidas poderão ser esclarecidas em live hoje em facebook.com/prefeitura.adamantina

Com o objetivo de tornar o retorno presencial seguro, a Secretaria de Educação de Adamantina, realiza uma live hoje (13) para falar sobre a volta às aulas. A pasta criou o Protocolo “Volta às Aulas Seguras 2021”.

O documento apresenta orientações para o funcionamento e desenvolvimento de atividades presenciais, além de ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos às atividades.

O retorno que acontece na próxima segunda-feira (17) contará com 25% dos alunos presenciais e os demais com atividades não presenciais, que é o chamado sistema híbrido. Cada grupo terá um dia na semana presencial com o professor. Neste dia, o aluno levará para casa atividades a serem feitas até o seu próximo contato presencial.

Conforme explica a assessora técnica-pedagógica Maria Angélica dos Santos Feitoza, o ensino híbrido consiste em uma abordagem pedagógica que envolve momentos presenciais de atividades e, ainda, a distância.

“As atividades devem ser complementares, de modo a favorecer o desenvolvimento do estudante, a personalização da aprendizagem e a promoção de sua autonomia. No ensino híbrido, o conteúdo presencial precisa estar alinhado ao conteúdo online (em casa, que nem sempre precisa do recurso tecnológico)”, afirma.

Além disso, cada unidade de ensino executará toda a manutenção para que o ambiente permaneça sempre limpo e saudável, bem como a ventilação nos ambientes escolares.

“Todos devem cumprir os protocolos. É fundamental não mandar para a escola as crianças que apresentem sintomas e, ainda, manter sempre o diálogo sincero com a escola”, pede a assistente técnica-pedagógica, Adriana Muniz.

Ao chegar na escola

Na entrada, além do uso correto de máscaras, os estudantes deverão manter o distanciamento social e terão a temperatura aferida. Se apresentar temperatura acima de 37,5º, servidor, pais, responsável ou o estudante não terá acesso ao interior da escola, será orientado ainda a procurar os serviços de saúde e a permanecer em isolamento domiciliar por 10 dias.

No interior da escola

Os alunos deverão ficar o tempo todo de máscara. O distanciamento social deve ser mantido e não serão realizadas atividades que gerem aglomeração. As mãos devem ser higienizadas sempre que possível e as salas serão arejadas.

Medidas de proteção nas unidades de ensino

As unidades terão revezamento de estudantes de acordo com o limite de ocupação determinado pelo Plano SP. Os horários para refeições e intervalos serão escalonados e o espaço organizado para que o distanciamento social seja mantido.

Organização

As turmas serão divididas em quatro grupos. A EMEI Ciclo I atenderá 25% dos alunos por sala com horário de aula no período da manhã das 7h30 às 11h30 e no período da tarde das 13h às 17h. O educador ficará 3h com cada grupo e quarta-feira ficará 4h em estudo e preparo de aulas.

A EMEI Ciclo II também atenderá 25% dos alunos por sala. O horário de aula será das 7h30 às 11h30 e a tarde das 12h30 às 16h30. Os grupos serão atendidos de segunda a quinta, a sexta será destinada para o preparo das aulas.

O ensino fundamental também atenderá 25% dos alunos por sala. O horário de aula será das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Os grupos serão atendidos de segunda a quinta. A sexta-feira será destinada para o preparo das aulas.

A Secretaria de Educação, embasada na Lei nº 14.019/2020 de 03 de junho de 2020, elaborou uma orientação para as famílias de alunos que apresentam algum tipo de deficiência.

Conforme a pasta, os responsáveis devem procurar o médico que acompanha a criança e solicitar um atestado autorizando ou não a participação nas aulas presenciais.

Formação dos Professores

Além de toda a organização, todos os professores da rede municipal de educação participaram de formações específicas com o objetivo de orientá-los sobre o ensino híbrido e outras questões que envolvem o retorno presencial em meio a pandemia.

“Nosso maior objetivo é atender garantindo a segurança de nossos alunos e de nossa equipe. Precisamos unir forças: escola e família, fazendo cada um a sua parte para que possamos começar uma nova etapa na vida escolar de nossas crianças”, afirma o secretário de educação, Osvaldo José.

Além dos cuidados em relação ao combate a COVID-19, a Secretaria de Saúde orienta que as carteiras de vacinação estejam atualizadas, pois só assim as escolas poderão receber as crianças.