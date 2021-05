Representantes das entidades assinam Termos de Colaboração para repasses dos recursos do Imposto de Renda do Bem

Nesta semana, representantes da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), da Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), do IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), do Lar Cristão e do Projeto ASA estiveram na Secretaria de Assistência Social do município, para cumprimento de mais uma etapa da Campanha Imposto de Renda do Bem.

Na oportunidade, assinaram o Termo de Colaboração referente ao repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A APAE vai receber R$ 55.319,94 e esteve representada por seu presidente, Carlos Roberto Bocchi Pereira; pela gestora, Érica Cristina Rocha Grespi Maião; e pela colaboradora da entidade, Franciele Gomes Temporim.

A Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto) vai receber dois repasses, sendo R$ 46.099,95 para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e R$ 55.319,94 para o Acolhimento Institucional. Na assinatura dos Termos de Colaboração a entidade esteve representada por sua presidente, Ivoni Gonçalves Ramos; e pela gestora, Maria Neide dos Santos Mantovani.

O IAMA vai receber R$ 46.099,95 e esteve representado por seu presidente, Dorival Manfrinato; e pela gestora, Maria Aparecida Mauro Tebaldi.

O Lar Cristão vai receber R$ 46.099,95 e esteve representado por seu presidente, Sebastião Torturelo; e pela gestora, Bibiana Pereira dos Santos Chaves.

E, o Projeto ASA, unidade governamental, vai receber o valor de R$ 46.099,97 e esteve representado pela diretora, Franciele Peron Guarino, que também participou da assinatura dos convênios como gestora do Fundo da Criança, juntamente com a gestora da Secretaria de Assistência Social, Andreia Ribeiro, além da participação da Secretária Executiva dos Conselhos, Castorina de Souza.

A CAMPANHA

A Campanha Imposto de Renda do Bem permite que os contribuintes destinem parte do seu Imposto de Renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, do Idoso, onde posteriormente são distribuídos para as instituições do município que prestam serviços a esses públicos.

Para doar é muito simples. No momento de fazer a sua declaração de Imposto de Renda, informe seu contador ou escritório de contabilidade de confiança sobre seu interesse em fazer a doação que é totalmente segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

Neste ano, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) termina no próximo dia 31 de maio.