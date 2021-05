Mulher morre após ser atropelada por veículo com placas de Adamantina enquanto caminhava

Um grave acidente foi registrado pela Polícia Militar em Osvaldo Cruz, no início da noite desta quinta feira (13), que deixou uma vítima fatal.

Segundo informações obtidas junto a familiares da vítima, duas pessoas, mulheres, caminhavam pela lateral da pista da ciclovia, área de grama, na via de acesso de Osvaldo Cruz, quando, um veículo, com placas de Adamantina, conduzido por um homem de 26 anos, morador de Adamantina, seguia no mesmo sentido.

Ao passar pelas mulheres que faziam caminhada, o condutor do carro mudou de faixa de rolamento, passando da esquerda para a direita, foi quando as mulheres se assustaram e Sueli de Oliveira, de 41 anos, que caminhava, acabou se atrapalhando, saiu para o lado errado e foi atropelada pelo veículo.

A mulher foi atingida e se feriu gravemente, sendo socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa local, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz atendeu a ocorrência, juntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica.