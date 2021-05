Projeto ‘Adamantina do Bem’ precisa de doações para ajudar famílias em situação de dificuldades

A partir da iniciativa de um grupo de amigas nasceu o Projeto ‘Adamantina do Bem’, que tem realizado constante campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, roupas e móveis para famílias necessitadas do município e que se encontram em situação de dificuldades financeiras, em especial pela falta de emprego causada pela pandemia da Covid-19.

Com o slogan ‘Juntos somos mais fortes!’ a ação tem buscado a colaboração da população adamantinense para poder atender diariamente a significativa quantidade de pessoas que pedem ajuda, na maioria dos casos para ter apenas o básico dentro de casa, principalmente na parte de alimentação.

As responsáveis pelo Projeto – Ana Paula Ferreira, Liege Almeida e Joelma Fuzari Rangel – explicaram ao Adamantina Net que antes de entregar a doação é feito um levantamento para saber se os beneficiados já não recebem doação ou qualquer ajuda de entidades do município ou da Prefeitura. “Até porque, a nossa proposta é atender quem realmente precisa e não tem quem ajuda”.

Os pontos de arrecadação são: Conveniência Alto Giro, Rangel Vidros, Rádio Criativa, Della Conveniência e Mercado Industrial.

“Caso a pessoa queira fazer uma doação e não pode levar até estes lugares, basta ela avisar que vamos buscar onde for preciso. Também seria importante contar também com a colaboração das associações de moradores, para que façam uma coleta no seu bairro e nos repasse. Afinal, o objetivo de todo esse trabalho é reverter tudo o que conseguirmos para os moradores da nossa cidade. E gostaríamos de aproveitar e agradecer de coração todos os nossos colaboradores que sem medir esforços estão se dedicando junto com a gente nessa causa”, destacaram as responsáveis.

O Projeto ‘Adamantina do Bem’ tem o apoio da Criativa FM e da Adt Mídias.

Informações e contatos para doações pelos telefones (18) 99746 7611 – com a Paula, também (18) ou 99631 8082 – com a Joelma.

Faça o bem você também!