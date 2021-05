Prefeitura de Adamantina, Câmara e sociedade civil se unem para recuperação de praça esportiva do Jardim Primavera

Na última semana, os secretários de cultura, Sérgio Vanderlei, de planejamento, João Vitor Marega e o de obras, Wellington Zerbini e os vereadores Cid Santos, Riquinha e Antonio Leoncio da Silva “Bigode”, que pertencem à Comissão de Obras, Serviços e Meio Ambiente da Câmara Municipal estiveram na praça esportiva do Jardim Primavera.

Na oportunidade, eles ouviram representantes do grupo de skatistas, e moradores. A intenção é reativar a associação de bairro do Jardim Primavera e iniciar as obras de melhorias, como roçagem, consertos e iluminação.

Os moradores se dispuseram a fornecer mão de obra gratuita para os trabalhos. O local que conta com um campo de futebol, pista de skate, é muito frequentado por crianças e jovens dos bairros vizinhos.

Após os trabalhos de melhorias e o fim da pandemia, as secretarias de Esportes, Lazer e Recreação e de Cultura e Turismo, desenvolverão ações para integração da comunidade.