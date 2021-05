Polícia confirma racha em acidente que matou psicóloga e pede prisão preventiva de motorista

De acordo com as investigações, o motorista do carro em que Flávia estava, o dentista Murilo Almeida Machado, de 24 anos, disputava um racha antes de perder o controle do veículo e bater no pilar de um estabelecimento comercial.

O delegado responsável pelo caso, Marcelo Armstrong Nunes, pediu a prisão preventiva de Murilo por homicídio doloso, por ter assumido o risco de matar, com agravante por embriaguez e disputa ilegal no trânsito. O pedido será analisado pela Justiça.

No dia do acidente, Murilo chegou a ser preso em flagrante por apresentar sinais de embriaguez, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 7,7 mil. O G1 entrou em contato com o advogado de defesa de Murilo, porém ele disse que não irá se manifestar sobre o caso.

“Durante as investigações, foram inqueridas diversas testemunhas que comprovam a ingestão de bebida alcoólica em três estabelecimentos diferentes. Conseguimos imagens dele consumindo bebidas nesses locais por um tempo e também os laudos periciais e as imagens que mostram os veículos em alta velocidade em uma das principais avenidas da cidade, que falam por si só. Os dois carros estão claramente disputando como é vulgarmente conhecido um racha”, explica o delegado.

O motorista do outro carro que aparece nas imagens já se apresentou a polícia e foi ouvido na semana passada. Segundo o delegado, ele também vai responder pela disputa ilegal no trânsito e pela omissão de socorro, já que ele saiu do local logo após o acidente sem prestar assistência à vítima.

O acidente

A primeira imagem que aparece no vídeo foi registrada por um estabelecimento na altura do número 110 da Avenida Rui Barbosa, a cerca de 200 metros do local da batida. Nele, é possível ver que dois carros passam em alta velocidade. O veículo da direita é onde estava a vítima.

A segunda câmera é de um imóvel que fica na praça do lado oposto da avenida e flagrou o acidente. O vídeo mostra barulhos de carros cantando pneus e o momento em que um dos veículos ultrapassa o outro pela direita em alta velocidade.



Ao tentar fazer uma curva, o motorista do veículo onde Maria Flávia estava perde o controle e bate em uma viga do estabelecimento comercial no fim da avenida. Na sequência, o vídeo mostra que o outro carro faz a curva, contorna a praça e vai embora em alta velocidade.