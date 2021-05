Inscrições para as 70 vagas do Vestibular da Fatec Adamantina vão até o dia 7 de junho

Está aberto desde a última segunda-feira (10) o período para inscrições para o Vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia) em Adamantina, com o início das aulas no 2º semestre deste ano.

São disponibilizadas 70 vagas para os cursos de Gestão Comercial e de Ciência de Dados – 35 vagas cada.

Para efetivar a participação na seleção basta acessar o site vestibularfatec.com.br para preencher a ficha e responder ao questionário socioeconômico, depois efetuar o pagamento da taxa de R$ 39,00 em qualquer agência bancária. O recebimento é válido até às 15h do dia 7 de junho. E, seguida precisará apresentar o comprovante no ato da inscrição eletrônica; é possível ainda fazer o pagamento via internet. Podem concorrer às vagas aqueles que concluíram o Ensino Médio ou estão finalizando-o, o que deve ocorrer até o momento da matrícula.

Como não haverá prova presencial devido à pandemia da Covid-19, a dinâmica de seleção neste Vestibular utilizará a análise do histórico escolar, com ênfase nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com a Fatec, o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus. “O candidato que aderir ao Sistema de Pontuação Acrescida deverá apresentar o histórico escolar ou declaração escolar. Caso não apresente tal documentação, será impedido de realizar a sua matrícula, sem possibilidade de reclassificação, sendo a respectiva vaga colocada à disposição do próximo candidato classificado”.

A Fatec Adamantina fica localizada na Rua Paraná, 400 – no prédio do antigo CEFAM –, no Jardim Brasil.

Mais informações e orientações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522 4181.