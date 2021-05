Prefeitura de Adamantina participa de reunião no DER sobre a vicinal Plácido Rocha

Na última quarta-feira (5), Adamantina foi contemplada com o recapeamento dos 26 quilômetros da Rodovia Vicinal Plácido Rocha, por meio do Programa “Novas Estradas Vicinais” do Governo do Estado de São Paulo.

Na sexta-feira (7), o prefeito Márcio Cardim, o secretário de planejamento João Vitor Marega e o de obras, Wellington Zerbini e, ainda, o diretor de engenharia e projetos arquitetônicos, Rodrigo Gumiero estiveram no Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em reunião com Helena Aguiar e Álvaro Ferro, engenheiros do DER e Franciso Torturello, diretor do escritório desenvolvimento regional.

Na oportunidade, eles foram informados que a vicinal Plácido Rocha será submetida a recuperação funcional, que serão executadas melhorias no piso e drenagem.

O projeto já está aprovado pelo DER e será desenvolvido no valor de R$17.149.400,00. O trecho contemplará 26 quilômetros de Adamantina até o Rio Aguapeí.

“Demos mais um passo em relação a conquista das melhorias na Plácido Rocha. Essa reunião foi muito importante, porque o projeto já está aprovado. Agora, é aguardar o processo licitatório para que as obras tenham início. Agradecemos ao deputado estadual Mauro Bragato que trabalhou para que Adamantina fosse incluída no programa do governo”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Além disso, a Prefeitura de Adamantina solicitou algumas melhorias. Entre elas, está a construção de um anel viário no município que interligará a SP-294 próximo a Polícia Rodoviária até o trevo de acesso a Mariapólis.

Ao todo, são 14 quilômetros pela estrada 02 e 14 para tirar os caminhões de circulação do centro da cidade. O departamento de engenharia fará o projeto.