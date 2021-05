Palmeiras bate Ponte Preta, conta com ajuda do Corinthians e avança no Paulista

No último lance do primeiro tempo, o Palmeiras ampliou o marcador, dessa vez com William. No entanto, a jogada foi construída por Gustavo Scarpa, que controlou bem a bola, pelo lado direito, segurou a marcação adversária e cruzou na medida, para o centroavante cabecear no canto direito de Yogr Vinhas.

PALMEIRAS AMPLIA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

E se a Ponte Preta nutria a esperança do empate no segundo tempo, o Palmeiras frustrou a equipe de Campinas com dois minutos. E novamente com participação de Gustavo Scarpa. A defesa da Macaca saiu jogando errado, Danilo ganhou no meio-campo, serviu William, que encontrou Scarpa, que cruzou na medida para Wesley, de primeira, ampliar para o Verdão.