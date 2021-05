Núcleo de Reabilitação Pós-Covid é implantado pela Saúde Municipal

Os pacientes curados, mas que precisam de acompanhamento e tratamento específico depois de passarem pela fase mais crítica da doença contam agora com uma equipe multiprofissional de atendimento especializado.

Passou a funcionar na última segunda-feira (3), das 18h às 22h, o Núcleo de Reabilitação Pós-Covid, implantado pela Secretaria Municipal de Saúde. O serviço também é disponibilizado no período da tarde.

O acesso ao atendimento especializado é garantido àqueles pacientes que recebem alta da Santa Casa, mas são apontados para as ESFs (Estratégias em Saúde da Família) do bairro ao qual reside que necessitarão do complemento no tratamento pós-doença. A partir daí as unidades básicas de saúde são quem fazem o encaminhamento e agendamentos no Núcleo de Reabilitação.

“Recebemos lá os pacientes curados em estado mais críticos e através da nossa equipe multiprofissional – que une as áreas da Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição – é feito um atendimento conjunto e traçado o melhor tratamento a ser seguido para que restabeleça ao máximo possível a sua saúde após vencer a doença”, explicou ao Folha Regional o secretário municipal Gustavo Taniguchi Rufino.

O Núcleo de Reabilitação Pós-Covid está instalado no prédio do CIS (Centro Integrado de Saúde).