Com reservas e jovens, São Paulo só empata com o Mirassol

Neste domingo (9), Mirassol e São Paulo se enfrentaram pela última rodada do Campeonato Paulista. Com os dois times classificados, o jogo terminou em 1 a 1, e o time da casa, o Mirassol, conseguiu o empate que precisava para se garantir como líder do Grupo D.

Jogando com o time reserva, o Tricolor mostrou a força de seu elenco e viu seus jovens jogadores serem importantes para uma boa reação dentro da partida e, também, um grande segundo tempo.

MIRASSOL COMEÇA MELHOR

O jogo começou equilibrado, com os dois times buscando o ataque e preocupados em jogar futebol. Porém, não demorou muito para que o Mirassol tomasse mais iniciativa e, assim, buscasse mais o ataque. A superioridade do time da casa rendeu boas oportunidades já no começo do jogo.

MIRASSOL ABRE O PLACAR E CRESCE NO JOGO

Após 15 minutos de jogo, a boa organização tática do Mirassol foi recompensada. Em ataque vindo pelo lado direito, o lateral Samuel Santos fez grande infiltração, centralizando a jogada e entrando na área para receber um belo passe de letra de Pedro Lucas e balançar as redes pela primeira vez na partida. Um golaço de uma grande jogada coletiva.

O gol deu gás para o Mirassol que, precisando pelo menos de um empate para garantir-se na liderança do Grupo D, cresceu no jogo. O time pressionou bem os atletas do Tricolor, não concedendo espaço para que os visitantes criassem chances de perigo.

SÃO PAULO REAGE E EMPATA O JOGO

Minutos depois, foi a vez do Tricolor dar a resposta. Atrás do placar e repleto de jogadores querendo exibir bom futebol e ganhar mais minutos no time titular, o time visitante começou a buscar mais o ataque, apostando na boa mobilidade de seus meias.

Com o time posicionado mais perto do ataque, não demorou muito para que o gol saísse. Aos 28 minutos, em bela jogada de Igor Gomes, o meia acionou o ala Igor Vinícius, pela direita, que cruzou para a cabeçada de Vitor Bueno. Antes de entrar, a bola chegou a desviar no defensor do Mirassol, mas o gol foi creditado ao atacante do São Paulo, que empatou o jogo.



TRICOLOR SUPERIOR NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Nos minutos finais da primeira etapa, o panorama inicial da partida foi revertido e o São Paulo cresceu bastante no jogo. Mesmo com o empate no placar e sem lutar por mais nada na primeira fase, o Tricolor passou a jogar cada vez mais no ataque.

O Mirassol ficou mais encolhido em seu campo de defesa, contendo os avanços dos visitantes. O São Paulo criou boas oportunidades, mas não conseguiu virar a partida na primeira etapa.

SÃO PAULO SUPERIOR NA SEGUNDA ETAPA

Seguindo com a melhora obtida pelo Tricolor já no final do primeiro tempo, o São Paulo cresceu ainda mais no jogo e, durante a etapa complementar, jogou no campo de ataque, pressionando muito bem o time do Mirassol.

O time da casa mostrou incapacidade de acompanhar o ritmo intenso da equipe de Hernán Crespo, que criou com muito volume e muita ofensividade na segunda etapa.

Assim, o São Paulo criou muitas oportunidades, exigindo boas defesas do goleiro Muralha, que fez uma excelente segunda etapa. Finalizações de Vitor Bueno, Gabriel Sara e Rojas quase deram a virada ao Tricolor.

A VOLTA DO PROFETA

No final da segunda etapa, aos 36 minutos, o meia Hernanes voltou aos gramados após ter ficado fora das últimas partidas devido a uma lesão. O ídolo são-paulino entrou bem no jogo, arriscando bons chutes e levando perigo.

FIM DE PAPO

Mesmo sendo superior na partida, o São Paulo não conseguiu virar o placar e terminou a primeira fase do campeonato na liderança geral da competição. Para o Mirassol o empate foi bom, pois o time conseguiu se classificar em primeiro colocado do Grupo D.