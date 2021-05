ARTIGO: Pandemia não afetou os games! (*)

Hugo Valias Castro Soares (**)

Todo mundo sabe que os brasileiros amam o carnaval e que desde o ano passado, devido à pandemia, blocos, eventos e desfiles foram suspensos. Pensando nisso a Out play junto com a Druid, criou o primeiro carnaval dentro de um game no Brasil.

O evento aconteceu no servidor Cidade Alta RP, o maior de GTA RP do Brasil. Teve início no dia 12 de fevereiro e contaram com a presença de patrocinadores como Trident, Engov, Tinder e Monobloco.

O projeto contou com a participação aproximadamente de 100 influenciadores que fizeram live-streaming nas principais plataformas de streaming para milhares de seguidores, tendo influenciador que obteve na live o número de 100 mil pessoas simultâneas assistindo-o.

Este evento mostra que não precisamos sair, no momento que estamos vivendo, para se divertir. Já que a maioria das pessoas que frequentam as festas do carnaval são jovens e também são os que jogam este jogo.

Assim, essas pessoas ficando em casa no carnaval evitaram transmitir ou contrair a COVID 19, além de terem levado diversão para casa dos telespectadores.

