ARTIGO: Intolerância Religiosa no Brasil (*)

Daniel Molina (**)

A Intolerância Religiosa muitas vezes é associada como liberdade de expressão, mas em muitos casos acabam em violência por um determinado grupo que não aceita a crença de outros indivíduos.

No Brasil uma das doutrinas que sofrem de maneira exacerbada a intolerância religiosa são as religiões afro-brasileiras.

De acordo com dados retirados da secretária de Direitos Humanos da Presidência da República no ano de 2016: “75% dos fiéis que seguem essa crença, foram os que mais denunciaram por discriminação. Seguida dos evangélicos com 58% nos anos de 2011 a 2014”.

Existem aqueles que acreditam estarem no direito de difamar e agir de maneira extrema com quem não segue e partilha das mesmas ideologias religiosas, cometendo agressões físicas, verbais e psicológicas.

A Lei da Intolerância Religiosa dispõe em ajudar qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de discriminação e denunciar quem os difamaram.

Deveríamos buscar novos caminhos para mobilizar a sociedade visando promover nas grandes mídias a divulgação sobre o tema de maneira contínua e por meio de campanhas institucionais, palestras online gratuitas para todos os interessados no assunto.

Também, veicular nos meios de comunicação institucionais a Lei da Intolerância Religiosa.

___________________________

(*) Trabalho apresentado na Disciplina de Introdução ao Jornalismo do Curso de P&P da UNIFAI.

(**) Acadêmico do I Termo do Curso de Publicidade & Propaganda da UNIFAI.