Acidente envolvendo moto e caminhão mata uma pessoa na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Adamantina, registrou na noite deste domingo (9), um grave acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 568, em Osvaldo Cruz, envolvendo dois veículos sendo um caminhão Mercedes Benz com placas de Martinópolis e uma moto com placas de Quintana.

Informações dão conta que ambos veículos seguiam sentido de Parapuã a Osvaldo Cruz, quando por motivos a serem apurados, a moto colidiu na traseira do caminhão que seguia pela faixa adicional da via.



Com o impacto o motociclista veio ao solo sofrendo ferimentos graves.

A vítima foi socorrida, com vida, pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiro de Osvaldo Cruz para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Atuaram nesta ocorrência, além da Polícia Rodoviária de Adamantina, as equipes da concessionária que administra a rodovia e o Corpo de Bombeiros.