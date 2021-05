Metade dos idosos não tomou segunda dose de vacina contra coronavírus

Segundo o estudo, 38% dos idosos entre 70 e 79 anos não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 . Entre os idosos de 60 a 69 anos, 88% ainda não completaram o cronograma de imunização.

O professor Mário Scheffer, que assina o estudo da UFRJ, repercute que a baixa cobertura vacinal do Brasil se deve à lentidão da imunização , à falta de vacinas e à desinformação sobre a necessidade da segunda dose .

Todos os imunizantes contra a Covid-19 disponíveis no Brasil, incluindo as doses da vacina da Pfizer que começaram a circular nas capitais no início do mês, acompanham um cartão com a data estipulada para a segunda dose . Segundo o professor da USP, é preciso fazer uma busca ativa por pessoas com a segunda dose pendente antes de incluir outros grupos no cronograma.