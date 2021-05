Projeto Asa entrega lembrança para as mães de crianças e adolescentes atendidos

Com o objetivo de prestar uma homenagem às 93 mães de crianças que integram o Projeto Asa, equipamento vinculado à Secretaria de Assistência Social de Adamantina, foi confeccionado e entregue um chaveiro em formato de coração.

Além disso, durante a entrega do mimo para as mães, as crianças e os atendidos pelo projeto receberam os kits lanches que são compostos por dois tipos de bolacha, leite e dois mini bolos.

Como uma forma de evitar que os atendidos percam o vínculo com o órgão, as atividades continuam sendo realizadas de forma remota. Para isso, todas elas são impressas e entregues.

Durante a entrega, também foi realizada uma abordagem referente a campanha realizada no dia 18 de maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”. A conscientização a respeito da temática será feita com os atendidos por meio de cartilha impressa para colorir, panfletos e material online.

Franciele Guarino Peron explica que o acompanhamento dos atendidos e de suas famílias é fundamental.

“Estamos há mais de um ano em pandemia, por isso permanecemos com a realização das atividades remotas, como forma de garantir a continuidade do serviço. Quero ressaltar também a importância da campanha 18 maio, que aborda o Tema Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e Adolescente, como forma de conscientização da sociedade para assegurar a garantia dos direitos fundamentais da criança e do Adolescente”, finaliza.