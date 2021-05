Carga de maconha é apreendida em caminhão

A droga estava escondida dentro de um fundo falso no assoalho do compartimento de carga de um caminhão.

Durante operação, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram o veículo, com placas de Ponta Porã (MS), e localizaram a carga de droga no procedimento de vistoria.

O indivíduo alegou que foi contratado via telefone por um desconhecido para levar o veículo com a droga do assentamento Itamarati, próximo à cidade de Ponta Porã (MS), até São José do Rio Preto, e que receberia o veículo como forma de pagamento.